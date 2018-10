Gezocht: Zeeuwen die nog een plekje over hebben in huis en hart!

Waar zijn de pleeggezinnen? (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment wonen de meeste pleegkinderen in Middelburg (75) en op de tweede plaats komt Terneuzen (70). Zie bovenstaande kaart. Bron: Pleegzorg Nederland.

Juvent weet niet waarom het aantal pleeggezinnen dat zich aanmeldt terugloopt. Volgens Pleegzorg Nederland zou de intensiteit van het bieden van een thuis aan een pleegkind mensen mogelijk afschrikken.

Onderzoek naar afhakers

Een landelijke campagne in het najaar van 2015 om nieuwe pleegouders te werven 'Supergewone mensen gezocht' leidde wel tot beter bezochte informatiebijeenkomsten over pleegzorg, maar de grote meerderheid van die bezoekers heeft zich toch niet aangemeld als pleeggezin. Hoe dat precies komt, onderzoekt Pleegzorg Nederland.

Te weinig pleeggezinnen voor Zeeuwse kinderen (foto: Omroep Zeeland )

Juvent heeft 492 Zeeuwse kinderen onder haar hoede die in een pleeggezin wonen. Daarmee is Juvent de grootste aanbieder van jeugdzorg in Zeeland. De William Schrikker Groep en Timon bieden ook pleegzorg in Zeeland.

Vijf keuzes nodig voor een goede match

Voor iedere plaatsing zou Juvent het liefst keus hebben uit vijf gezinnen om tot een goede match te komen tussen kind en pleegouders. Niet ieder gezin kan elk kind een goede plek bieden, alleen al wat betreft de leeftijd. Er is behoefte aan zowel deeltijdplaatsingen, voor weekendpleegzorg en voltijdplaatsingen.

Grootste tekorten: - opgroeiplekken voor kinderen vanaf een jaar of acht

- gezinnen waar meer dan één kind tegelijk terecht kan

- gezinnen waar één van de pleegouders altijd thuis is

Juvent hoopt in de Week van de Pleegzorg, die van 31 oktober tot en met 7 november gehouden wordt, met verschillende acties nieuwe pleeggezinnen te werven. Zo stellen zo'n dertig Zeeuwse sportclubs hun hek beschikbaar voor een spandoek.

Spandoek met oproep voor de pleegzorg (foto: Omroep Zeeland)

Ook krijgen alle Zeeuwse pleeggezinnen een pak bakmix als presentje om iets lekkers te bakken met de kinderen. En ze krijgen een extra pak bakmix om aan een gezin te geven dat zij geschikt vinden voor pleegzorg.

