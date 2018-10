Veere heeft het schoonste winkelgebied (van kleine gemeenten)

Drukte in de straten van Domburg (foto: Omroep Zeeland)

De Schoonste Winkelgebied Verkiezing wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon. 581 winkelgebieden werden voor de verkiezing bekeken. Volgens de stichting voelt het winkelende publiek zich meer welkom in een schoon winkelgebied. "Dat straalt meer gastvrijheid uit", aldus een woordvoerder.

'Schoon binnen en buiten de dijken'

De wedstrijd wordt steeds populairder. Vorig jaar deden er 77 gemeenten mee, dit jaar 125, waaronder dus Veere. Burgemeester Rob van der Zwaag is trots op de prestatie. "We zijn weliswaar in de categorie 'kleine gemeenten' in de prijzen gevallen met onze 22.000 inwoners. Maar als je daar dagjesmensen en overnachtingen bij optelt, vallen we qua drukte bijna in dezelfde categorie als grote gemeenten. Een uitzonderlijke prestatie."

"We hebben al vaker het schoonste strand van Nederland gehad, dat willen we doortrekken in de hele gemeente. Aan de binnenkant willen we hetzelfde niveau halen", lacht Van der Zwaag.

In de top tien van schoonste winkelgebieden van Nederland

De centra van Oostkapelle, Veere en Domburg waren ook in de running voor de nationale titel Schoonste winkelgebied van Nederland. Half oktober werd bekend dat ze alle drie in de top tien stonden, maar een winkelcentrum in Maastricht pakte vandaag de titel. Het centrum van Oostkapelle eindigde op plek vier, Domburg op plek zes en Veere op plek negen.