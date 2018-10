Deel dit artikel:













Willem Willemse weer lijsttrekker voor 50PLUS

Willem Willemse uit Vlissingen is door het bestuur van 50PLUS Zeeland voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Willemse zit sinds 2015 in de Provinciale Staten voor 50PLUS.

Willem Willemse (foto: 50PLUS) Op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten staan veertien mensen. Ook de lijst voor de waterschapsverkiezingen van 50PLUS is bekend. Op deze lijst staan twaalf kandidaten met bovenaan Johan Hessing. Hij volgt Fred Kalwij op. Morgen worden de lijsten tijdens de algemene ledenvergaderingen aan de leden voorgelegd. Willemse stond vorig jaar ook op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. In onderstaande video stelde hij zich toen voor: