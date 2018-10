Shania woonde in vijf verschillende pleeggezinnen: 'Mijn leven bestaat uit stukjes'

Het tekort zorgt niet voor wachtlijsten, omdat er altijd crisisgezinnen beschikbaar zijn, maar het maakt het de kans op een goede match kleiner. Shania weet uit eigen ervaring hoe vervelend dat is. "Sinds mijn zevende woonde ik in vijf pleeggezinnen. Dat is niet fijn. Mijn leven bestaat uit stukjes. Je moet elke keer wennen aan nieuwe mensen, dat is verwarrend."

Sinds vier jaar woont Shania bij de familie Steendijk in Axel. "Ik woon hier met mijn eigen broertjes en zusjes. Het is geweldig dat we allemaal in één pleeggezin kunnen wonen. En ik mag hier blijven tot ik 21 jaar ben."

Shania is blij dat ze een pleeggezin heeft gevonden waar het klikt en waar ze mag blijven (foto: Omroep Zeeland)

Addy Steendijk (49 jaar) en haar man hebben drie biologische kinderen die volwassen zijn en zijn sinds 2003 pleegouders. "We hebben in die vijftien jaar dertig kinderen in huis gehad. Op dit moment hebben we vijf pleegkinderen uit één gezin in huis tussen de drie en achttien jaar. Shania is de oudste."

Addy vindt dat je niet teveel moet slepen met een kind dat al veel heeft meegemaakt. "Ik vind het belangrijk dat ze zo lang mogelijk in één pleeggezin kunnen blijven. Dat geeft stabiliteit. De kinderen die nu bij ons wonen, mogen blijven totdat ze volwassen zijn."

Addy Steendijk ving al dertig pleegkinderen op (foto: Omroep Zeeland)

Juvent wil in principe voor iedere plaatsing de keuze hebben uit vijf gezinnen om een mismatch te voorkomen. Niet ieder gezin kan elk kind een goede plek bieden.

Volgens Addy Steendijk moeten mensen die er over nadenken om pleegouder te worden, zichzelf één belangrijke vraag stellen. "Zijn mijn huis en mijn hart groot genoeg om kinderen in nood op te vangen?"

