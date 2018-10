'Het is net als bij hooligans, afspreken en vechten.'

WhatsApp (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland sprak met verschillende jongeren van rond de 15 jaar, van wie er één lid was van de WhatsApp-groep waarin jongeren van Walcherse middelbare scholen afspraken om te vechten. "Vorige week was er een vechtpartij in een park in Middelburg tussen twee groepen. Dat is zo uit de hand gelopen dat er meerdere politieauto's moesten komen."

Erecode

Voor de microfoon en camera willen de jongeren niet; "want, straks ben ik zelf nog de pineut." Ze zijn bang dat leerlingen van een andere school represailles neemt, maar het is ook een soort van erecode om er niet met de buitenwereld over te praten. Volgens de drie wordt er op de middelbare scholen niet over gesproken, maar gaat bijna alles via de WhatsApp of andere sociale media.

De ruzies zijn vooral tussen middelbare scholen in Middelburg en Vlissingen. Volgens de leerlingen is de grootste spanning er tussen Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap aan de Kruisweg in Middelburg en de CSW Walcheren. "Eigenlijk willen we laten zien welke school de sterkste is." De jongeren zeggen vooral mee te doen aan de vechtpartijen, omdat het spannend is.

Agenten waarschuwen de jongeren ook op Instagram. (foto: Jeugdagenten Walcheren)

Lees ook: