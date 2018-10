Raadslid stapt op: 'Veerse integriteitskwestie wordt niet aangepakt'

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Rijken heeft het gevoel dat er binnen het college en de coalitie niets wordt gedaan met de adviezen over integriteit waarover in Veere eerder de emoties zo hoop opliepen. De druppel die de emmer voor haar deed overlopen was het aanbieden van een officieel afscheid aan wethouder Jaap Melse van SGP/ChristenUnie. Hij moest dit jaar opstappen als wethouder omdat hij niet integer gehandeld had.

Coalitie in Veere: VVD, DTV en SGP/ChristenUnie (11 zetels) Oppositie in Veere: CDA en PvdA/GroenLinks (8 zetels)

Daarnaast heeft Rijken ook het gevoel dat zij (en met haar de oppositie in de gemeenteraad) niet serieus wordt genomen. Onderwerpen die de oppositie op de agenda zet, worden soms niet eens besproken en als ze wel besproken worden, wordt de oppositie weggezet als zeurpieten.

