Toekomst wielrenners Oreel en De Jong onzeker

De toekomst van wielerploeg Destil-Parkhotel Valkenburg is nog onzeker en dat is slecht nieuws voor wielrenners Lars Oreel en Timo de Jong uit Goes. Het teammanagement van de Nederlandse continentale ploeg heeft nog geen handtekeningen onder de sponsorcontracten voor 2019.

Lars Oreel (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg) Eerder werd al bekend dat zowel De Jong als Oreel hun verbintenis verlengden bij de ploeg uit Valkenburg. Zij overleefden de schifting van de teamverkleining die ontstond doordat naamsponsor Destil minder gaat sponsoren. Afgelopen weekend werden de renners geïnformeerd over de stand van zaken. Oreel en De Jong kregen van teammanager Frank Groenendaal te horen dat de renners vrijgegeven zijn. Dat betekent dat als Oreel of De Jong een andere ploeg voor 2019 kan vinden, zij niet worden tegen gehouden. Timo de Jong (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg)