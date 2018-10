Verlichting stadhuis Middelburg maakt kans op prijs

Het stadhuis van Middelburg in het licht gezet (foto: Omroep Zeeland)

De verlichting van de middeleeuwse gevel werd in maart 2018 ontstoken. Het Amersfoortse bureau New Urban View ontwierp dit lichtplan. Jeroen Jans van New Urban View is nu ook bezig met een ontwerp voor de Lange Jan. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van het Actieplan Binnenstad, waarbij de oude schijnwerpers van beeldbepalende panden vervangen worden door nieuwe LED-verlichting.

Darc Magazine maakt de winnaar van de prijs op 6 december in Londen bekend. Darc Magazine is een internationaal vakblad over decoratieve verlichting in architectuur en interieurontwerp.

