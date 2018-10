Waterschap trekt 29,4 miljoen euro uit voor gemalen en dijkversterking

Het kantoor van het Waterschap in Middelburg (foto: Waterschap Scheldestromen)

Zo zijn er plannen voor een nieuw gemaal bij Paal in de buurt van de Kruispolder in de gemeente Hulst. De reden is dat het watersysteem in de omgeving niet goed functioneert. De uitbreiding van het gemaal en de verdere maatregelen kosten 9,7 miljoen euro.

Dijkversterking en rioolzuivering

Voor de al langer geplande dijkversterking in Hansweert zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Die klus is ook opgenomen in de begroting. Drie miljoen euro is uitgetrokken voor het moderniseren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Retranchement gemoderniseerd. Andere gemalen worden vernieuwd.

Het waterschap steekt ook structureel 1 miljoen euro in wegen. Wegen van het waterschap worden opgeknapt en er komt een nieuw fietspad in de buurt van Vlake.

De dijk bij Hansweert wordt versterkt (foto: Door Viola Visbeen)

Geld gaat niet alleen naar wegen en gemalen. Het waterschap steekt ook 750.000 euro in vervanging van het ICT-netwerk. Het gaat om het vervangen van verouderde notebooks, beeldschermen en het moderniseren van werkplekken. In de begroting zijn ook de gevolgen van de nieuwe cao voor de waterschappen verwerkt.

De begroting wordt op 15 november behandeld tijdens de algemene vergadering van het waterschap.