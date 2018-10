Krajicek maakt einde aan tennisjaar Kerkhove

Lesley Kerkhove is in topvorm en heeft nu al dertien wedstrijden op rij gewonnen (foto: Orange Pictures)

In een spannende eerste set trok Kerkhove in de tiebreak aan het kortste eind. De tweede set ging met 6-3 naar de Schouwse, maar in de beslissende derde set was Krajicek weer de sterkste (6-3). Daardoor kon Kerkhove haar goede resultaten van de laatste weken in Luxemburg geen vervolg geven.

Wereldranglijst

Op de wereldranglijst zal Kerkhove het jaar eindigen rond de 170e positie. Zo eindigt ze het kalenderjaar voor het eerst in haar carrière op een lagere positie als het jaar ervoor. Vorig jaar sloot Kerkhove het jaar af als nummer 159 van de wereld. Haar plek op de ranking is wel voldoende om begin januari mee te mogen doen aan het kwalificatietoernooi van de Australian Open. Dat is het eerste Grand Slam toernooi van 2019.



Kerkhove is in Luxemburg nog niet helemaal uitgespeeld. Samen met Krajicek komt ze nog uit in het dubbelspel.