Auto te water bij Biervliet

De auto belandde op zijn kop in de sloot en raakte door het ongeluk flink beschadigd. Politie, ambulances en brandweer werden opgeroepen omdat er sprake zou zijn van letsel bij een inzittende. Een takelwagen heeft de auto uit het water gehaald en weggesleept. Hoe het met de bestuurder is en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.