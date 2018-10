Gokspel Toto dreigt te verdwijnen in de winkels

Voor Gaby van 't Westende, eigenaresse van de Primera Vlissingen, komt dit nieuws hard aan. "We hoorden het eerst van een klant en toen geloofden wij het niet direct. Toen we het later op het nieuws zagen waren we toch verrast dat het echt waar was", vertelt Van 't Westende.

Veel geld

Met de Toto kun je veel geld verdienen, zo was er in Zierikzee een formulier in 2007 ingeleverd waarmee het hoogste bedrag ooit in de Nederlandse toto werd gewonnen, namelijk 430.000 euro.

De Toto is een populair gokspel voor sportwedstrijden. Je kunt de uitslagen voorspellen en als je het goed hebt geld verdienen. Er zijn veel verschillende soorten sporten waarop je kan wedden. Bijvoorbeeld tennis, voetbal, maar ook golf, american football en boksen. De Toto is onderdeel van de Nederlandse loterij, die onder andere ook verantwoordelijk is voor de Staatslotterij en Lotto.

Effect op de winkels

Op sommige winkels heeft dit een groot effect. Zo vertelt Gaby van 't Westende: "als de Toto verdwijnt dan zou dat echt een verlies zijn. Dagelijks komen hier veel klanten om een gokje te wagen. Zeker in aanloop naar het weekend. " Vooral voor tabakwinkels en winkels zoals Primera en Bruna is dit zwaar aangezien er een gedeelte van de inkomst zullen wegvallen.