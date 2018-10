Bakx ziet zelfs tegen Ajax kansen voor Go Ahead Eagles

Morgen wacht de grootste uitdaging tot nu toe: een bekerduel in Amsterdam tegen Ajax. 'Je hebt altijd een kans in het voetbal', weet Bakx.

De sfeer is goed bij de training van Go Ahead Eagles richting de bekerwedstrijd tegen Ajax. Dat is niet voor niets, want de ploeg uit Deventer is de trotse koploper in de Eerste Divisie. Bakx speelt sinds afgelopen zomer bij de club. Het is de achtste profclub in zijn carrière die inmiddels zo'n dertien jaar duurt. "Of ik in de beste periode van mijn loopbaan zit?" Bakx denkt even na. "Ik denk vooral dat we een goed team hebben op dit moment en dat straalt altijd af op de spelers en dus ook op mij."

Het is een wel heel bescheiden antwoord van de speler die in Overijssel al veel harten heeft gestolen. Ook trainer John Stegeman is zeer positief. "Ik ben positief door hem verrast. Hij is een intelligente speler en negen van de tien keer begint de omschakeling bij hem. Hij is degene die gelijk druk zet en vanuit balverlies naar voren verdedigd. Daarmee is hij ook een aanjager", vindt Stegeman.

Trainer John Stegeman van Go Ahead Eagles is poistief verrast door Istvan Bakx (foto: Omroep Zeeland )

Centrale middenvelder

Bakx heeft de meeste van zijn 336 wedstrijden in het betaald voetbal (55 goals) als buitenspeler gespeeld. Vorig seizoen was hij bij TOP Oss centrale middenvelder en die rol vervult hij nu ook bij Go Ahead Eagles. "Ik ben ook voor die positie gehaald. Vroeger heb ik veel als linksbuiten en ook als rechtsbuiten gespeeld. Maar ik word ook een jaartje ouder hè", zegt Bakx met een knipoog.

Woensdagavond wacht de uitwedstrijd tegen Ajax in de 2e ronde van het KNVB-bekertoernooi. Een mooie uitdaging voor Bakx en zijn ploeggenoten. "Liever had ik zo'n grote club wat later in het toernooi gehad, maar natuurlijk is het een mooie uitdaging. Ajax speelt best aardig de laatste tijd", zegt Bakx met gevoel voor understatement.

"Maar een kans heb je altijd. En als dat 20 procent is, moet je daarvoor gaan. Voetbal blijft altijd een momenten sport en als je iets kan doen in die paar momenten die je krijgt, weet je het nooit."

Toekomst

Bakx weet niet hoe lang hij nog door gaat als profvoetballer. "Ik word in januari 33 en ben ook een leeftijd dat je het per seizoen moet bekijken. Maar ik voel me fit, dus ik ben zeker van plan om nog een tijdje door te gaan."