Bedrijfsleven moet meer doen om tekort aan werknemers op te lossen

Werknemers Cobelfret in de haven van Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

In 2022 komen we volgens ZB Planbureau zeker 6000 arbeidskrachten tekort. Mathijs Bouman heeft zich verdiept in de Zeeuwse situtie als een van de sprekers op een discussie-bijeenkomst dinsdagavond over de toekomst van de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Dubbel pech

Bouman begrijpt de bezorgdheid in onze provincie. "Zeeland heeft extra pech" , zegt hij. "In heel Nederland vliegen de vacatures je om de oren, en het is heel moeilijk om mensen te vinden. Als je dan ook nog een ontvolking van je beroepsbevolking hebt, pakt het dubbel slecht uit."

Bouman denkt dat het mogelijk is om meer hoger opgeleiden naar Zeeland te halen. "Je kunt er goed wonen, voor weinig geld. In een omgeving die relatief schoon is en waar veel recreatieve mogelijkheden zijn. Die boodschap moet het bedrijfsleven meer uit gaan dragen."

Op de fiets naar school

Dat er minder voorzieningen zijn, is volgens Bouman geen probleem. "Juist hoger opgeleiden zijn niet afhankelijk van publieke voorzieningen omdat ze een hoger inkomen hebben. Ze komen voor ruimte, rust en goede scholing voor hun kinderen. Die nog veilig op hun fietsje naar school kunnen."

Zelf opleiden

"Bedrijven moet veel meer doen om zelf mensen op te leiden", stelt Bouman. "Het probleem voor de economie zit vooral bij het gebrek aan vakmensen met een hoger MBO-niveau. De installateurs, mensen die een robot kunnen programmeren en een fabriek kunnen moderniseren. En die kun je zelf opleiden, samen met het ROC."

Provincie laat onderzoek doen naar kansen robots in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Robotisering versnellen

"Als je de mensen niet hebt en je wilt toch groeien, moet je technologische oplossingen zoeken zodat je minder afhankelijk bent van mensen. Dat moet op een veel hoger tempo gebeuren dan nu het geval is. We hebben nu veel te weinig mensen en dat is structureel, door de vergrijzing."

"En godzijdank kan er nu een deel van de oplossing gevonden worden in nieuwe technologie. Robots worden steeds slimmer, beter programmeerbaar en gevoeliger. Ze worden al volop gebruikt in de auto-industrie, maar nu komen de agrarische en de voedingsmiddelenindustrie ook in zicht."

Oplossing komt niet vanzelf

Ook het UWV liet vandaag weten dat de personeelstekorten op de regionale arbeidsmarkt niet vanzelf verdwijnen. Het vereist volgens het UWV een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.

Volgens cijfers van het UWV profiteren alle regio's in Nederland volgend jaar van de economische groei. Het aantal banen groeit door, in Zeeland volgend jaar met 0.6 %. "'Werkgevers moeten met creatieve oplossingen komen", zegt Rob Witjes van het UWV. "Ze zijn bereid om hun eisenpakket aan te passen en naar scholingsmogelijkheden te kijken."