Zeeland maakt jacht op criminelen in havens en vakantieparken

Criminelen gebruiken vakantieparken voor illegale praktijken (foto: Omroep Zeeland)

De dertien Zeeuwse gemeenten leggen een ton op tafel, aangevuld door een even groot bedrag afkomstig van het Rijk. Met de twee ton wordt onder meer een team geformeerd om te kijken hoe de criminaliteit in vakantieparken en jachthavens beter in de gaten kan worden gehouden, vertelt commissaris van de Koning Han Polman.