'Hof Domburg moet flink opgeknapt worden'

Zwembad De Parel is onderdeel van Hof Domburg (foto: site Roompot Vakanties)

De partijen die samenwerken zijn eigenaar Roompot, Hotel Bommeljé en de bouwbedrijven VolkerWessels en Lithos Bouw & Ontwikkeling. De ontwikkelaars willen het hele complex van Hof Domburg opknappen. Ook moet er een hotel komen waar allerlei paramedische specialismen in worden ondergebracht.

Het plan was om dit hotel, een zogenoemd vitaliteitshotel, in de dorpskern te openen. Onderzocht wordt of het toch naar Hof Domburg verplaatst kan worden.

Hof Domburg is een camping, bungalowpark, vrijetijdscentrum en zwembad De Parel. Het complex werd in 1990 geopend en voldoet volgens de plannenmakers niet meer aan de eisen van deze tijd.

De initiatiefnemeners hebben de gemeente Veere gevraagd om de plannen samen verder uit te werken. Coen van der Wel van Roompot Vakanties zegt dat de Kustvisie hierbij leidraad is. In dat plan staat wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust.

Van der Wel wil een fraaiere entree van de westelijke zijde van Domburg en ook aandacht voor parkeren en de verkeersafwikkeling. Het nieuwe Hof Domburg moet goed passen in de omgeving. Wat de kosten zijn van het plan kan van der Wel in dit stadium niet zeggen.

Hof Domburg moet opgeknapt worden (foto: Roompot Vakanties)

Het plan ligt nu bij het dagelijks gemeentebestuur van Veere. Als Veere positief is zal het nog jaren duren voordat het plan is uitgevoerd.

Lees ook: