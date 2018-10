Zeeland wordt wakker: investering waterschap, jeugdzorg en Hof Domburg

De dijk bij Hansweert wordt versterkt (foto: Door Viola Visbeen)

Investering gemalen

Het Waterschap Scheldestromen wil het komend jaar miljoenen steken in gemalen, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en ict.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Daling jeugdzorg

Voor het eerst sinds 2015 is er landelijk sprake van een daling van het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft. Dat geldt ook voor de meeste Zeeuwse gemeenten.

Lees ook:

Zwembad De Parel is onderdeel van Hof Domburg (foto: Roompot Vakanties)

Toekomstplan Hof Domburg

Vier bedrijven hebben de aanzet gegeven om camping en bungalowpark Hof Domburg te vernieuwen. Het plan is dinsdag bij de gemeente Veere ingediend.

Lees ook:

Oktoberzon bij de Piet bij de kanoplaats (foto: Door Wilma Steendijk)

Het weer:

De dag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. In de namiddag en vanavond kan er een beetje lichte regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het rond de 12 graden. Komende nacht is het droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen zijn er wolkenvelden en wordt het 13 of 14 graden. Vrijdag komt na een ochtendbui de zon te voorschijn en wordt het 11 of 12 graden.