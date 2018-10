'Speciaal onderwijs blijft behouden op Schouwen-Duiveland'

Een gebouw met de allure van een Amerikaanse campus, autoluw en met veel groen. Zo moet de nieuwe school eruit komen te zien. In het pand zelf komt een basisschool, een middelbare school en een onderwijsexpertisecentrum voor kinderen met een speciale leerbehoefte.

'Niet met een busje het eiland af'

Wethouder Daniël Joppe is blij dat er, na het sluiten van de Beatrixschool, weer een vorm van speciaal onderwijs komt op Schouwen-Duiveland. "Daar hebben we ons als college hard voor gemaakt. Het is belangrijk dat zij op Schouwen-Duiveland kunnen blijven en niet met een busje van het eiland af hoeven om onderwijs te volgen. Dat vinden we van toegevoegde waarde."

Presentatie plannen nieuw gebouw Pontes Pieter Zeeman (foto: Omroep Zeeland)

De meeste bezoekers zijn positief over de nieuw te bouwen school. "Maar de 'kiss and ride' ligt wel wat ver", zegt een vader terwijl hij met zijn dochter over de bouwtekeningen gebogen staat. "Zo loop ik meer risico dat ik te laat kom", legt zijn dochter uit.

Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend door omwonenden of bezoekers en naar aanleiding daarvan kunnen de plannen nog worden aangepast. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe school in de zomer van 2020 klaar.

