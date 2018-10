Reimerswaal hijst voortaan regenboogvlag dankzij één afwijkende stem

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

De motie was afkomstig van de VVD. Die partij wil met het laten wapperen van de regenboogvlag laten zien dat de gemeente LHBT-ers steunt. Dat is volgens die partij nodig omdat Zeeuwse LHBT-jongeren vaker aan zelfdoding denken en ook relatief vaak worden gepest.

Verdeeld

Naast de VVD werd de motie gesteund door de PvdA, het CDA en de ChristenUnie. De voltallige fractie van de SGP stemde tegen de motie. Leefbaar Reimerswaal stemde verdeeld. Twee fractieleden gingen mee met coalitiepartner SGP en stemden tegen, één ging tegen de fractie in en stemde voor.

Joey Smet van Leefbaar Reimerswaal ging namelijk bij de stemming tegen de wens van de fractie in en die ene afwijkende stem gaf nu net de doorslag. Dit tot ongenoegen van zijn fractiegenoten.

Broer en nichtje

Zijn keuze om tegen zijn partij in te gaan kwam voort uit persoonlijke ervaringen, bleek toen Smet zijn keuze na een korte schorsing aan de raad toelichtte. Hij vertelde over zijn broer Jimmy, die raadslid is voor GroenLinks in Rotterdam en op mannen valt. En over zijn nichtje, die het leven is begonnen als zijn neefje, maar nu als vrouw gelukkiger is.

Dat is volledig geaccepteerd in zijn familie, vertelde Smet aan de raad, maar dat is volgens hem zeker niet vanzelfsprekend in de gemeente Reimerswaal. Daarom wil Smet, in tegenstelling tot zijn fractiegenoten, wél dat de regenboogvlag voortaan gehesen wordt op 11 oktober.

Weigergemeenten

Daarmee is er weer één gemeente minder die weigert om de regenboogvlag te hijsen. Afgelopen Coming-Outdag waren er nog drie van zulke zogenoemde Zeeuwse weigergemeenten: Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. De gemeente Tholen besloot eerder al komend jaar toch de regenboogvlag te voeren, dus blijft alleen Schouwen-Duiveland over waar de regenboogvlag vooralsnog komend jaar niet gehesen zal worden.

Dit jaar was het wel of niet hijsen van de regenboogvlag ook een heikel punt in de provinciale politiek, omdat het dagelijks provinciebestuur in eerste instantie van plan was om dat niet te doen, terwijl afgelopen zomer een meerderheid in Provinciale Staten had gekozen voor een status als regenboogprovincie. Uiteindelijk ging het dagelijks provinciebestuur alsnog overstag.

Regenboogprovincie

Dat het juist de VVD is die in de gemeente Reimerswaal met een motie kwam vóór het hijsen van de regenboogvlag op Comin-Outdag is opmerkelijk te noemen. Bij de discussie over of Zeeland wel of niet een regenboogprovincie moet worden, stemde die partij namelijk in Provinciale Staten tegen de motie van GroenLinks om lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders op die manier extra te steunen.

Lees ook: