Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afrit A58 anderhalf uur dicht door vrachtwagen in de berm

De afrit van de A58 ter hoogte van Kapelle was vanmorgen anderhalf uur afgesloten door een vrachtwagen die klem was komen te zitten in de berm. De vrachtwagen met oplegger kon niet op eigen kracht uit de berm komen en moest door een bergingsbedrijf met de wielen uit de modder worden getrokken.

Vrachtwagen raakte met de wielen in de berm en moet worden losgetrokken (foto: HV Zeeland) De chauffeur van de vrachtwagen reed richting Vlissingen en nam rond 08.15 uur de afslag nummer 34 naar het bedrijventerrein De Smokkelhoek. Rond 09.45 uur stond de vrachtwagen weer met de wielen op de weg. Tien minuten later werd de afrit weer vrijgegeven voor het verkeer. Bergingsbedrijf trekt vrachtwagen uit de modder (foto: HV Zeeland)