Arduin zet stappen maar situatie in Vlissingse vestiging is nog niet ideaal

Ook de dochters van Ria Rootlieb en Constance Koole-Floresse uit Middelburg werden afgelopen zomer uit hun vertrouwde woonhuizen overgeplaatst naar Het Baken. "De kinderen zijn gewoon het gebouw ingegooid, als een soort kippenhok. Er was niet gekeken naar hoe het met de medicatie ging, hoe dag- en nachtdiensten gingen, er waren slechte rapportages", zegt Koole-Floresse. Het gaf een hoop onrust voor zowel de dochters als de ouders. De boze moeders trokken meermalen aan de bel bij Arduin, maar voelden zich niet gehoord.

'Ik wil positief blijven'

Inmiddels is er een gespreksronde gaande tussen Arduin en alle ouders van cliënten van Het Baken. "We praten nu niet meer over elkaar, maar met elkaar, dat is goed. Ik probeer positief te blijven", zegt Ria Rootlieb. Ook Constance Koole-Floresse ziet dat er hard gewerkt wordt en er stappen worden gezet. "Ik word nu gehoord, heb ook gesprekken met de clustermanager. En er is een tussenpersoon tussen mij en Tamara, die kan ik wekelijks bellen, dat is heel fijn." Toch krijgen hun dochters nog niet de zorg waar ze recht op hebben, zeggen ze. "Omdat er niet genoeg personeel is."

Ouder Ria Rootlieb: "Ik probeer positief te blijven" (foto: Omroep Zeeland )

Nog steeds tien vacatures open

Directeur Zorg Lilian Lagendijk van Arduin geeft toe dat een aantal zaken rond de verhuizing niet goed was ingeschat. Volgens haar zijn een hoop praktische problemen inmiddels opgelost. Nu moet Arduin het vertrouwen van ouders zien terug te winnen.

Bij Het Baken staan nog steeds tien vacatures open en er is ook nog ziekteverzuim, dus wordt er veel gewerkt met invalkrachten. "Daardoor heb je niet de stabiele teams die je wilt hebben om optimale zorg te kunnen geven. Cliënten zijn gebaat bij rust en regelmaat. Ik weet dat een aantal medewerkers die zich ziek hadden gemeld op de terugweg is, maar we zijn nog niet uit de negatieve spiraal." De zorg die er wordt gegeven is volgens haar niet in het geding, en ook de veiligheid voor zowel personeel als cliënten is goed geregeld, zegt ze.

Afgelopen zomer werden 70 cliënten van Arduin naar Het Baken in Vlissingen verhuisd. (foto: Omroep Zeeland )

Ook de cliëntenraad van Arduin ziet dat in Het Baken een aantal zaken is verbeterd. "De gesprekken met de ouders beginnen goed op gang te komen, daar hebben wij ook zeer op aangedrongen bij de directie. Die neemt nu die verantwoordelijkheid. De oplossing voor het personeelsgebrek gaat meer tijd vergen. Wij hebben de directie voorgesteld om bij andere soortgelijke instellingen in het land te kijken om hiervoor expertise te krijgen. Het is voor iedereen belangrijk dat er rust komt", zegt voorzitter René Molenaar.

Het Baken in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Inspectie houdt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt Arduin scherp in de gaten te houden. De organisatie werd onlangs landelijk nieuws toen de Inspectie het bevel gaf om cliënten over te plaatsen vanuit haar behandellocatie in Aagtekerke. Arduin werkt momenteel aan een groot plan van aanpak voor de hele organisatie en heeft daar de steun van een extern bureau bij gevraagd. Binnenkort moet duidelijk worden welke koers Arduin komende tijd gaat varen.

