Tholenaren en Brabander betrapt met drugs op vakantiepark

Wiet, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Bij de controle gisteravond in het voormalige vakantiepark Pluimpot in het buitengebied tussen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse vonden de agenten 236 gram wiet, 126 xtc-pillen en ruim 1 gram andere harddrugs in het chalet van de drie verdachten. Naast de drugs zijn ook enkele telefoons en een contant geldbedrag in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog.

De aangehouden verdachten zijn twee Tholenaren van 19 en 20 jaar en een 20-jarige inwoner van Bergen op Zoom. Ze werden rond 19.00 uur aangehouden, zitten nog vast en worden vandaag gehoord door rechercheurs.

Wiet in weckpot

De 236 gram wiet zat in een grote weckpot. "Ook een manier om je hennep te bewaren", schrijven de Thoolse wijkagenten op Instagram. Het bezit van wiet wordt maar tot vijf gram gedoogd.