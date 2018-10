Istvan Bakx beste speler in Keuken Kampioen Divisie

Istvan Bakx (foto: Go Ahead Eagles)

Go Ahead Eagles beleeft een goede seizoensstart. De club uit Deventer staat na elf wedstrijden bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Ook clubgenoten van Bakx vielen in de prijzen voor de eerste periode: Hobbie Verhulst is verkozen tot beste keeper en John Stegeman de beste trainer.

Vanavond mag Bakx tegen Ajax in Amsterdam laten zien dat hij op dit moment de beste speler is op het tweede niveau van Nederland. Go Ahead Eagles neemt het in de tweede ronde van de KNVB-beker tegen Ajax op. De centrale middenvelder vindt niet dat zijn club kansloos is. "Een kans heb je altijd. Als dat twintig procent is, moet je daarvoor gaan. Voetbal blijft altijd een momenten sport en als je iets kan doen in die paar momenten die je krijgt, weet je het nooit."

