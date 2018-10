NOS uitgemaakt voor verspreider van nepnieuws op stickers in Middelburg

Stickers NOS fake news in Middelburg (foto: Mark Lobbezoo)

Die Facebookgroep met meer dan 4.000 leden begon als pagina, maar die werd door Facebook verboden. De beheerders van de groep Burgerlijke Ongehoorzaamheid schrijven in hun eigen omschrijving dat de pagina werd verboden door Facebook na 'een enorm aantal meldingen door NederTurken'.

'Terug naar wetten van de natuur'

Verder beweren ze dat de regering en de banken samenspannen 'om het vermogen dat wij creëren met onze arbeid af te nemen'. Ze zeggen af te willen van de moraliteit van religies en politiek en terug te willen naar de 'wetten van de natuur', terug naar een 'moreel en ethisch principe dat in elk mens aanwezig is'.

Screenshot van Facebookgroep Burgerlijke Ongehoorzaamheid (foto: Facebook)

Wat de NOS precies gedaan heeft om de woede op de hals te halen van de leden van deze Facebookgroep is onbekend. Mogelijk vindt de groep dat de omroep zich te veel gedraagt als spreekbuis van de overheid.

Naast in Middelburg zijn ook stickers aangetroffen in andere steden, zoals deze sticker in Den Haag die BBC-correspondent Anna Holligan op Twitter doet afvragen: "What's the story behind these #FakeNews stickers in the Netherlands?", vrij vertaald: "Welk verhaal zit er achter deze Fake News-stickers in Nederland?" Nou, dit dus. You're welcome!