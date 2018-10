Dit zijn de geheimen van Danny Blind, Jan Raas en Rico Verhoeven

Peter de Jonge, oud-hoofdredacteur van het AD en CTV, werd gevraagd om het geschenk te schrijven. "Ik wist meteen dat ik een boek over Zeeuwse topsporters wilde maken, want ik vind dat er vanuit Zeeland te weinig waardering is voor de fantastische prestaties van die de sporters leveren."

Uiteindelijk is het een boek geworden dat bestaat uit zestien verhalen over zeventien Zeeuwse topsporters. Van wielrenner Jan Raas tot kickbockser Rico Verhoeven en van Jan Poortvliet tot Lesley Kerkhove. "De selectie heb ik gemaakt op basis van verschillende sporten en de verschillende delen van Zeeland", legt De Jonge uit.

Sportboeken zijn populair

De laatste jaren zijn sportboeken populairder geworden. "Kijk maar naar de boeken over wielrenner Michael Boogerd of voetballer René van der Gijp. Dat zijn allemaal bestsellers. Dus de boekhandel wilde nu ook eens iets met sport doen."

Voor het boek 'Van Raas tot Rico' interviewde Peter de Jonge of de topsporters zelf of mensen in hun omgeving. Hij heeft gezocht naar de nog onbekende verhalen. Zo sprak hij met een scout die het niet in Champions League-winnaar Danny Blind uit Oost-Souburg zag zitten en mailde De Jonge met een Braziliaans favela-jongetje die judoka Elisabeth Willeboordse als grote voorbeeld heeft en sprak hij met een voetbaltrainer van Rico Verhoeven die bij Vosmeer liet zien beter te kunnen kickboksen dan voetballen.

De Jonge kan tussen zijn verhalen niet kiezen als hij er eentje als mooiste moet aanwijzen, toch is het verhaal met Jan Raas het meest opvallende. Raas sprak vijftien jaar lang niet met de media en doet dat nu voor het eerst uitgebreid met De Jonge. "Hij zei meteen ja. Dat was een geschenk uit de hemel."

De wielerliefhebbers willen dan meteen weten hoe nou precies de vork in de steel zat met Raas' vertrek als ploegleider bij de Rabobank-wielerploeg. Maar dat staat er niet in. "Zowel de Rabobank als Raas praat daar niet over", zegt De Jonge. "Toch heeft Raas interessante dingen gezegd over zijn beginperiode als wielrenner. Hij vertelde mij zelfs dat hij bijna geen beroepsrenner was geworden...."

Peter de Jonge leest voor uit zijn boek 'Van Raas tot Rico' (foto: Omroep Zeeland)

Week van het Zeeuwse Boek

De Week van het Zeeuwse boek begint vandaag en loopt tot 11 november. Van Rico tot Raas is gratis te verkrijgen bij aankoop van 15,- euro aan boeken in de Zeeuwse boekhandel.