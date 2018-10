Veroorzaker dodelijke aanrijding Goes ging eerder in de fout

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

De man wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt bekend of hij langer in voorlopige hechtenis blijft of wordt vrijgelaten. Als het aan het OM ligt, blijft hij in ieder geval langer vastzitten.

Vanwege de ernst van de situatie en het feit dat hij eerder in de fout is gegaan, is er volgens het OM sprake van recidivegevaar. Wat dat eerdere verkeersgerelateerde vergrijp precies is wil het OM nu nog niet naar buiten brengen.

Roekeloos rijgedrag

Hem wordt vanmiddag het 'als verkeersdeelnemer onder invloed veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop' ten laste gelegd. Dit wordt in de volksmond vaak roekeloos rijgedrag genoemd.

De 19-jarige automobilist uit Kloetinge had vier keer te veel gedronken voor een beginnend bestuurder. Bij een ademanalyse blies hij 385 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl voor een beginnend bestuurder 88 microgram is toegestaan. Voor bestuurders die al langer dan vijf jaar in bezit zijn van hun rijbewijs geldt een limiet van 220 microgram.

Laten blazen

Die nacht zagen politieagenten de 19-jarige man vlak voor het ongeluk al rijden en ze wilden hem laten stoppen om een blaastest af te nemen toen het ongeluk gebeurde. De agenten hebben het ongeluk zelf niet gezien.

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

Vlak daarvoor reden de agenten over de rotonde op het Admiraalsplein, dat is de kruising van de Piet Heinstraat met de M.A. de Ruijterlaan. De zwarte auto van de verdachte kwam aangereden. De agenten reden een extra rondje over de rotonde, met de bedoeling de auto voor te laten. Daarna wilden de agenten erachteraan rijden en hem een stopteken geven.

Geen achtervolging

Toen de agenten na dat extra rondje de Piet Heinstraat opreden, zagen ze nog net dat de auto links afsloeg en wegreed richting de Wulfaertstraat. Ze reden er op een rustig tempo achteraan, de politie benadrukt dat er geen sprake was van een achtervolging. Er was nog geen stopteken gegeven en de politieauto voerde geen sirene of zwaailichten.

Bij de oversteekplaats op de kruising van de Voorstad met Kloetingseweg zagen de agenten wel dat het voertuig een rare slinger maakte, maar ze hebben de aanrijding niet zien gebeuren. Wel zagen ze brokstukken op de weg, dus vermoedden ze dat de auto tegen een lantaarnpaal of iets dergelijks was aangereden.

Zwaar beschadigde auto

De agenten gaven de man toen een stopteken. Hij zette vervolgens de zwaar beschadigde auto stil bij de rotonde op het Kazerneplein. Pas nadat de agenten in een tweede politiewagen werden aangesproken door getuigen werd de ernst van de situatie duidelijk.

Bij de politie zijn drie getuigen bekend; twee fietsers die vanaf de Voorstad kwamen aanfietsen toen het gebeurde en iemand die op het spoor aan het werk was. Het ongeluk maakte op hen veel indruk en daarom is Slachtofferhulp ingeschakeld. Verder heeft de politie urenlang sporenonderzoek verricht en worden beelden van bewakingscamera's meegenomen in het onderzoek.

Bloemen op plek van ongeluk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De aanrijding maakte veel los in Goes. Op de plek waar het ongeluk plaatsvond, zijn tientallen bloemstukken neergelegd. De crowdfundingsactie om het stoffelijk overschot van het 30-jarige slachtoffer uit Macedonië terug te brengen naar zijn thuisland, zodat zijn familie hem daar kan begraven, had al binnen een paar uur tijd het streefbedrag bereikt.

