Twee extra rijbanen tussen Goes en Zelzate: Tractaatweg maanden eerder dan gepland open

Dat de weg nu weer open is voor verkeer, betekent nog niet dat het hele project klaar is. Er moeten nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat het hele project februari volgend jaar wordt opgeleverd. Dan moet ook blijken of de vroege oplevering een kostenbesparing heeft opgeleverd.

Goed weer

Tin Buis, projectmanager van de Tractaatweg BV, is de weergoden dankbaar. "We hebben de afgelopen jaren vaak mooi, droog weer gehad. En dat betekent dat de aannemer redelijk ongestoord heeft kunnen voortwerken." Buis is ook bij andere belangrijke Zeeuwse projecten betrokken geweest, zoals de Schelderadarketen, Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel.

De meeste projecten werden onder leiding van Buis vóór de geplande oplevering geopend. De projectleider legt uit dat het belangrijk is een goede aannemer te kiezen, maar dat ook de relatie met de aannemer goed moet zijn. Buis geeft ook aan dat er een goede relatie is tussen de Tractaatweg BV en de Provincie, de opdrachtgever van het project.

De aansluiting van de Tractaatweg over de grens, de R4 richting Gent, heeft nog geen extra rijbaan. Marijn Struyf van Werkvennootschap in België verwacht dat die weg over twee jaar verdubbeld is.