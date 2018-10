Deel dit artikel:













Drugs ontdekt in schip onderweg naar Vlissingen

De douane in Engeland heeft in de haven van Dover op een zeeschip 29 pakketten met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. De douane vond de verdovende middelen onder de vloer van een ruim met fruit dat gelost moest worden in Vlissingen.