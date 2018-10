Veroorzaker dodelijk ongeluk blijft langer vast

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 04.20 uur bij de kruising Van De Spiegelstraat met de Kloetingseweg. De fiets waar de slachtoffers op zaten, werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd. De man en vrouw overleden ter plekke.

De automobilist, een 19-jarige man uit Kloetinge, is na het ongeluk nog zo'n 450 meter doorgereden met zijn zwaar beschadigde auto. Hij is uiteindelijk gestopt op de Patijnweg, vlakbij de nieuwe rotonde op het Kazerneplein.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

De slachtoffers zijn een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië. Voor het vervoer en de begrafenis van de man werd deze week geld ingezameld. Op de plek van het ongeluk werden bloemen gelegd.

Gedronken

De automobilist had ruim vier keer te veel gedronken. Bij de ademanalyse blies de man uit Kloetinge 385 ug/l, waar een beginnend bestuurder maximaal 88 ug/l mag hebben. Vandaag werd bekend dat de bestuurder eerder ook al in de fout is gegaan. Hij heeft 'een strafrechtelijk verleden in het verkeer', bevestigt het Openbaar Ministerie. Dat terwijl hij nog maar minder dan een jaar een rijbewijs heeft.

Lees ook: