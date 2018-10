Deel dit artikel:













Scooters in beslag genomen in mishandelingszaak

Bij doorzoekingen in Breskens en Oostburg is beslag gelegd op vijf scooters. De doorzoekingen werden gedaan naar aanleiding van een zware mishandeling van twee mannen in Breskens, twee weken geleden.

Na een mishandeling zijn vijf scooters in beslag genomen (foto: Politie Zeeland) Op één van de doorzochte plekken in Breskens werd ook een kleine hennepkwekerij gevonden. Alle spullen die te maken hadden met de kwekerij, waaronder 59 planten, zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De eigenaar van de hennepkwekerij wordt op een later tijdstip als verdachte gehoord. De verdachten zouden op de Kieweg twee inzittenden van een bestelbus hebben toegetakeld en bedreigd met vuurwapens. Eén van de slachtoffers liep bij de mishandeling botbreuken in zijn gezicht op. De twee verdachten zitten nog altijd vast. Lees ook: Twee aanhoudingen na mishandeling in Breskens

