Het is einde verhaal voor het streekmuseum De Karrekasse in Nieuwvliet

Nu is het museum, dat vier jaar geleden in Nieuwvliet geopend werd, ingericht als een huis begin 1900, een periode waaruit het huis zelf ook stamt. "Het interieur is nog helemaal intact uit die tijd", vertelt Huiszoon. "De houten bedstee, de verf, de kelder, de voor- en achterkamer... Het is allemaal zoals het vroeger was, bezoekers konden voelen en ruiken hoe het in 1912 was om hier te wonen, dat maakt het uniek."

Het liefst wil de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht een zelfde soort huis terug. "Maar dat zal heel moeilijk worden", denkt vrijwilliger Hannie de Hulster uit Breskens. "We zoeken iets in deze buurt, omdat de Cadzandse dracht natuurlijk echt aan deze streek gebonden is", vult Huiszoon aan.

Streekmuseum De Karrekasse is ingericht als huis uit 1912, compleet met bewoners in klederdracht. (foto: Omroep Zeeland)

Oude spullen opslaan

Niet alleen zoekt de stichting een nieuwe locatie voor het museum, er moet ook opslag voor de hele huisraad én de klederdracht gevonden worden. "Alles moet netjes opgeborgen worden, we kunnen het niet zomaar neersmijten", legt De Hulster uit. "Daar is het te kostbaar voor, de meeste dingen zijn onvervangbaar."

Karrekasse? De karrekasse is het geraamte - het karkas - dat er voor zorgt dat de muts van de Cadzandse dracht keurig in vorm blijft. Het was ook de bijnaam van de tram die vanaf 1912 tussen Cadzand en Oostburg reed. De tram werd zo genoemd door de vele mutsen van de vrouwen die door het raam van de tram te zien waren.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 november is het museum voor de laatste keer op zijn huidige locatie geopend. Bezoekers zijn dan gratis welkom tussen 10.00 en 16.00 uur en kunnen aan rondleidingen door vrijwilligers in klederdracht deelnemen.