Veerboot Schulpengat op weg naar de sloper in Gent

Laatste meters in Nederland (foto: shipfinder.co)

De planning was dat de Schulpengat rond 0.30 uur bij eindbestemming scheepsrecyclingbedrijf Galloo in Gent zou zijn. Door het wachten op een loods voor het varen op de Westerschelde werd dat uren later. Rond 05.00 uur passeerde de Schulpengat de sluizen van Terneuzen.

De laatste reis van de veerboot wordt aandachtig gevolgd door een grote schare fans. Dat doen ze onder meer via een live-blog. Daarin werd onder meer gemeld dat op de boulevard in Vlissingen veel belangstelling was.

Sinds 1991

De Schulpengat kwam in 1991 officieel in de vaart. Het schip bood plek aan 242 auto's en 1750 passagiers. Het schip heeft tot 2016 gevaren en daarna nog korte tijd als reserveschip gediend. Inmiddels vaart de TESO tussen Den Helder en Texel met de Dokter Wagemaker uit 2006 en de Texelstroom uit 2016.

