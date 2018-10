Deel dit artikel:













Burgers praten mee over Zeeuws Energieakkoord

In Vlissingen zijn vanmiddag ondernemers, bestuurders en burgers in gesprek gegaan over het landelijk Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is het Zeeuws Energieakkoord om de provincie energieneutraal te maken in 2050. Speciale gast was voormalige minister Ed Nijpels die nu de voorzitter is van het Klimaatberaad.

foto: J. Baas (foto: Omroep Zeeland / J. Baas) Volgens gedeputeerde Ben de Reu is de dag echt bedoeld om burgers warm te maken voor het Zeeuws Energieakkoord. Naast de positieve reacties ook kritische geluiden. "Dat zou ook raar zijn," zegt De Reu. "Er zijn een heleboel vragen over bijvoorbeeld het wegdoen van cv's, wat kost dat? En hoe?" Maar volgens de gedeputeerde moeten burgers niet afwachten en kunnen ze bijvoorbeeld al beginnen met het isoleren van zijn huis. Zeeuwen in gesprek met oud-minister Ed Nijpels over het Klimaatakkoord. (foto: Omroep Zeeland) Zeeland zal door het Zeeuws Energieakkoord gaan veranderen, omdat er meer windmolens en zonneparken komen te staan. Het zicht wordt dan op veel plekken aangetast, maar we moeten die aanpassingen volgens Ben de Reu voor lief nemen: "Als we niks doen dan gaat het zicht voor altijd veranderen, omdat Zeeland dan misschien weer voor een gedeelte weer onder water komt te staan." De komende jaren worden er meer van dit soort bijeenkomsten gehouden, want volgens de initiatiefnemers moet de burger mee kunnen blijven praten over dit soort grote plannen. Donderdagmiddag zenden we tussen 12:30 en 13:00 uur een uitgebreid gesprek uit met Ed Nijpels in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.