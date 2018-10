Middeleeuws Domburg groter dan gedacht

Zo zag Domburg eruit in de Middeleeuwen (foto: Omroep Zeeland)

Tot eind december worden er opgravingen gedaan tussen de Roosjesweg en de Traverse. Dit gebied wordt opnieuw ontwikkeld en daardoor krijgen archeologen de kans om tot een diepte van twee meter te kijken wat er allemaal in de grond zit. Volgens Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst is het een bijzonder onderzoek, omdat Domburg een belangrijke plek was. "In de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen was het een belangrijke havenplaats om naar Engeland te gaan en daardoor geniet de plek nationale en internationale interesse."

Uit de grond zijn de afgelopen dagen al verschillende resten gegraven. Dakpannen, stenen flessen en aardewerk potten zijn al boven gekomen. De vondsten komen uit het eerste afgegraven gebied waar men eigenlijk dacht niet veel te vinden. "We zitten nu in het eerste stuk en we moeten onze verwachtingen nu al naar boven bijstellen," zegt Meijlink.