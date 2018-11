Frietfabriek schakelt over naar gezondere ploegendienst

In de frietfabriek werkt het personeel met een vier-ploegenrooster. Het rooster is erg onregelmatig, waardoor het voor werknemers lastig is om in een goed werkritme te komen. Daar moet vanaf begin volgend jaar verandering in komen. Dan schakelt de fabriek over naar een vijf-ploegenrooster. De werkcyclus wordt dan steeds herhaald en de werknemers hebben dan langer weekend om uit te rusten.

Vijf-ploegenrooster Als een bedrijf met vijf ploegen werkt, is er constant bezetting. Dat betekent dat een dienstrooster veel regelmatiger is. Bij Lamb Weston werken de arbeiders in de toekomst twee ochtenddiensten, twee middagdiensten, twee nachtdiensten en zijn dan vier dagen vrij.

Dit doet het bedrijf om huidige werknemers langer fit te houden tot ze met pensioen mogen, maar ook om het werken bij Lamb Weston/ Meijer aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel. Er staan momenteel zo'n twaalf technische vacatures open die moeilijk zijn te vervullen. Daar komen er meer bij, want het nadeel van het vijf-ploegenrooster is wel dat de frietfabriek meer mensen nodig heeft om het rooster rond te krijgen. Ook gaan de werknemers enkele weekenden per jaar meer werken. Een voordeel is dan weer dat er altijd mensen aan het werk zijn en dat overwerken in de fabriek niet meer voor zal komen.

Zelf roosteren

Niet alleen Lamb Weston kijkt naar gezondere varianten van de ploegendienst. Bij Yara in Sluiskil gaan ze zelfs een stapje verder. Het chemiebedrijf wil in de toekomst kijken of werknemers zelf kunnen roosteren. Ook bij Dow in Terneuzen wordt er druk gekeken naar gezondere ploegensystemen, bijvoorbeeld flexibel roosteren. Dan kunnen werknemers zelf een voorkeur, in overleg, voor een dienst uitspreken. Zo'n 40.000 Zeeuwen werken volgens Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in onregelmatige diensten. Dit is niet alleen in de procesindustrie het geval, maar ook in de havens en in de zorg.