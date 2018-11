Zeeland Wordt Wakker: veerboot onderweg, klimaatakkoord en ploegendienst

De Schulpengat in 2003 (foto: ANP )

Weer onderweg

De autoveerboot Schulpengat is op weg naar Gent. De boot liep in Zeeland flinke vertraging op. De boot die dienst deed tussen Den Helder en Texel moest op de Westerschelde voor anker.

Lees ook:

Zeeuwen in gesprek met oud-minister Ed Nijpels over het Klimaatakkoord. (foto: Omroep Zeeland)

Klimaatakkoord

In Vlissingen zijn ondernemers, bestuurder en burgers in gesprek gegaan over het landelijk Klimaatakkoord.

Lees ook:

Lamb Weston/ Meijer schakelt over naar een ander ploegensysteem (foto: Omroep Zeeland)

Gezonde dienst

Frietfabriek Lamb Weston/Meijer in Kruiningen schakelt over op een gezondere ploegendienst. Het werken in ploegendienst wordt daarom vaak als ongezond gezien en van dat imago wil de frietfabriek in Kruiningen juist af.

Lees ook:

De Vliegenzwam in de Clingse bossen (foto: Edy Vliembergen)

Het weer:

Veel bewolking, voor de zon is vandaag maar beperkt ruimte. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 14 graden. In de late middag en vanavond af en toe regen. De wind is zuidoost tot zuid en matig, aan zee soms even vrij krachtig, windkracht 5.