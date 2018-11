Vishandel haalt tonijnsalade terug uit winkel

Tonijnsalade van 175 gram (foto: Fieret vishandel Oostburg B.v.)

Mensen met een allergie voor een van deze ingrediënten worden dringend verzocht deze producten niet te eten en de salade terug te brengen naar de winkel. De tonijnsalade van 175 gram is alleen verkocht in de vestigingen van de vishandel zelf en bij drie supermarkten: Plus Breskens, Jumbo Breskens en Plus Aardenburg.

Mensen met vragen kunnen terecht bij Fieret via het telefoonnummer 0117-453551. Het nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 16.00 uur.

