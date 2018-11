Vader en dochter De Klerk op weg naar Carré

Ze konden het zelf ook nauwelijks geloven, maar het is echt waar: Jan Piet de Klerk en dochter Lonneke spelen donderdag 15 november in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. Vader en dochter verzorgen het voorprogramma van The Dire Straits Experience.

"Ik mag gaan spelen op de 'holy ground' van Amsterdam", zegt Jan Piet enthousiast. "Het is toch wel het mooiste, meest aansprekende theater van Nederland."

The Dire Straits Experience besloot op korte termijn met een voorprogramma te werken. Tourmanager Peter Boone was ook oud-manager van JP & The Seeger Sessionband. Zodoende waren de contacten gauw gelegd. Jan Piet: "Peter Boone belde me om te vragen of ik interesse had. Ze hadden onze video's op YouTube gezien en waren zeer enthousiast."

De tribute-band bestaat nog uit één origineel lid van Dire Straits, saxofonist Chris White. Hij laat zich omringen door zeer gerenommeerde muzikanten. Het concert in Carré is al maanden uitverkocht. Voor Zeeuwse belangstellenden zijn helaas geen kaartjes meer beschikbaar voor Carré. Zaterdag 3 november spelen JP de Klerk en dochter Lonneke in de Doopsgezinde Kerk in Middelburg als support van Over The Rhine.

Brooklyn Bridge

JP de Klerk was jarenlang frontman van JP & The Seeger Session Band. Vorig jaar maakte hij een solo-album met songs geïnspireerd door de straat waar hij is opgegroeid: de Oude Koudekerkseweg in Middelburg. Afgelopen zomer zong hij met zijn dochter spontaan een lied op de Brooklyn Bridge in New York.

Lees ook: