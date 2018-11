Geen aanpassingen aan werkzaamheden: Deltaweg blijft afgesloten van 20.00 tot 6.00 uur

Wegwerkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

"Er zit simpelweg geen rek in", zegt een woordvoerder van de provincie, na overleg met de aannemer. "Het gaat om een strak schema, met verschillende werkzaamheden."

Het apart uitvoeren van deze werkzaamheden zou bijvoorbeeld extra afsluitingen met zich mee brengen. "Straks kan de weg wel weer jaren mee."

Tijdens de werkzaamheden op de weg van Zierikzee naar Goes is er een periode van bijna drie weken (5 november tot 23 november) waarbij het gedeelte tussen Colijnsplaat tot aan de kruising bij Wilhelminadorp op doordeweekse dagen vanaf 20.00 tot 08.00 uur is afgesloten. En daarmee, ter hoogte van Kats, de toegang vanaf de Oost Westweg (N255) naar Goes.

Onder meer de politieke partij Noord Bevelands Belang had aangedrongen om de werkzaamheden pas om 22.00 uur te laten beginnen. De partij maakt zich zorgen om de bereikbaarheid van Goes. Bijvoorbeeld voor de Noord-Bevelanders die op bezoek gaan bij familie in het ziekenhuis. Het verkeer moet drie weken lang een flink stuk omrijden.

Het verkeer op de Deltaweg zal op doordeweekse dagen tussen 06.00 en 20.00 uur en in de weekenden geen last hebben van de werkzaamheden.

