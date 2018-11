Relaties en Alzheimer: over kroelen wordt niet meer gepraat

Dat wil Gerda van Ginneken van Alzheimer Nederland veranderen. Ze komt zaterdag naar het Alzheimer Café in Middelburg.

Ouderenzorg en dementie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Ginneken zorgt de veranderende intimiteit voor eenzaamheid terwijl er gewoon nog twee mensen een relatie hebben. "Het gaat niet alleen om seks, maar net zo vaak ook over een kus bij het binnenkomen, een knuffel of zelfs een wijntje drinken op de bank." De één mist het en de ander heeft er opeens extra behoefte aan.

Gerda van Ginneken van Alzheimer Nederland over intimiteit

De veranderende intimiteit komt in heel veel verschillende vormen voor, zegt Van Ginneken. "Van afstoting tot een partner die zich door de ziekte van Alzheimer veel jonger voelt en meer behoefte aan seks heeft."

Beide partners weten daar dan niet zo goed raad mee. "Mensen praten er zelf niet gauw over, en bij een opname van demente partner in het verpleeghuis is het vaak al helemaal geen gesprek meer".

Het Alzheimercafé is zaterdag in 't Gasthuis aan het Noordpoortplein in Middelburg tussen 14.00 en 16.00 uur.