Jolanda wil dat honden los over het strand kunnen lopen en houdt protestwandeling

Volgens de huidige regels mogen honden alleen los lopen van 15 september tot 14 april. Daar heeft Lichtenberg alle begrip voor: "In principe was dat wel oké, want ik ga toch niet met die honden midden in het strandseizoen over het strand lopen. Dan was het echt weer een feestje als het 15 september was, want dan mochten we weer op het strand komen."

Verboden voor loslopende honden

Om onduidelijkheid weg te nemen kijkt de gemeente Vlissingen voor het volgende strandseizoen naar de regels voor honden op het strand. Die moeten voor 1 april bekend zijn. Het kan dat besloten wordt dat honden nooit meer los mogen lopen op de stranden van Vlissingen. Eerder lag er al een plan om het loslopen te verbieden, maar dat is na veel vragen en protest ingetrokken.

Dat er überhaupt over zo'n verbod gedacht wordt hakte er in bij de hondenbezitter: "Het deed me echt verdriet", zegt Lichtenberg terwijl haar honden op het badstrand spelen. "Loslopen op het strand is hun lust en hun leven. Dit is dagelijkse kost en dan kunnen ze al hun energie kwijt", legt de hondenbezitter uit. "Als ze niet los kunnen lopen heb je een heel ander soort hond."

Lotje mag nu nog los lopen op het strand van Vlissingen maar in de toekomst misschien niet meer. (foto: Omroep Zeeland)

Om de gemeente te overtuigen is Lichtenberg een petitie gestart. Die is al meer dan 1.400 keer ingevuld. De petitie wordt op 2 november overhandigd aan de gemeente Vlissingen. Of het gaat helpen weet Lichtenberg niet: "Het leeft wel heel erg in Vlissingen, dus ze moeten wel naar ons gaan luisteren. Of in ieder geval het overwegen."