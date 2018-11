Goes gaat lood in speeltuintjes beter afdekken

speeltuintje - archief (foto: Omroep Zeeland)

Op de andere plekken is geen lood aanwezig of is het lood voldoende afgedekt door gras, kunstgras of tegels.

Aanleiding voor het onderzoek is de vaststelling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de normen voor lood in de bodem onvoldoende bescherming bieden aan jonge kinderen. Bijvoorbeeld als ze na het spelen hun vieze vingers in de mond steken.

In 2017 in Zeeland een grote voorlichtingscampagne gehouden om mensen te wijzen op de risico's van lood in de bodem. Ook is in kaart gebracht wat de gebieden in Zeeland zijn met verhoogde loodconcentraties in de bodem. De kaart en andere informatie is te vinden op de website van de GGD Zeeland.

De gemeenteraad van Goes krijgt volgende maand een voorstel voorgelegd van alle maatregelen en bijbehorende kosten. Voor de omwonenden van de speelplekken die worden aangepakt worden nog informatiebijeenkomsten gehouden.

