Steekpartij azc Middelburg: veel lagere straf dan geëist

De rechtbank veroordeelde de man tot vier weken cel. Het OM had twee jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de rechtbank is er veel onduidelijk gebleven over de steekpartij. Zo is er niets bekend over de grootte van het mes en over het letsel van het slachtoffer.

De rechtbank oordeelt daarom dat de man alleen veroordeeld kan worden voor mishandeling en niet voor zware mishandeling of poging doodslag.

Het incident gebeurde in juni van dit jaar, in de keuken van het azc aan de Laurens Stommesweg in Middelburg. De twee hadden ruzie. Na wat schelden over en weer pakten ze allebei een mes. De verdachte stak het slachtoffer in zijn rug. Tijdens de rechtszaak verdedigde de verdachte zichzelf dat het incident uit noodweer kwam, maar getuigen zeggen dat de verdachte de aanstichter was.

Hulpdiensten rukken uit na steekpartij in azc in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De verdachte was niet aanwezig bij de uitspraak vanmiddag. Hij heeft in totaal vier maanden in voorarrest gezeten. Van de aanhouding tot na de inhoudelijke behandeling van de zaak op 18 oktober. Zijn opgelegde straf is dus inmiddels uitgezeten.

Waar de verdachte nu is en of hij nog in het asielzoekerscentrum in Middelburg woont, is niet duidelijk.

