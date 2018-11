Nachtdienst is pittig als je niet goed kunt slapen overdag

Tom vindt het werken in ploegendienst af en toe best zwaar. Zeker de nachtdiensten vindt hij pittig: "Ik kruip dan om acht uur 's ochtends in bed, maar ben om half 12 alweer wakker. Sommige mensen kunnen goed slapen als ze uit een nachtdienst komen, ik heb pech. Dan mis je toch een aantal uur rust per dag." Hij werkt met een rooster voor vier ploegen. Dat betekent dat hij tussen de werkdagen onregelmatig twee of vier dagen vrij heeft. "Als ik maar twee dagen weekend heb dan heb ik eigenlijk te weinig tijd om mezelf weer op te laden. Bij vier dagen weekend gaat dat een stuk beter."

Volgens Zeeuwse bedrijfsartsen verstoort het werken in nachtelijke uren het dag-nachtritme van het lichaam en dat kan gezondheidsproblemen veroorzaken op korte en lange termijn. Slaapproblemen komen vaker voor bij mensen die nachtdiensten draaien en ook de kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten is groter.

Tom is dan ook blij dat zijn werkgever heeft besloten om vanaf begin volgend jaar over te schakelen naar een gezondere variant van de ploegendienst. Namelijk rooster met vijf werkploegen. Tom werkt dan altijd twee ochtenden, twee middagen en twee nachten en is vervolgens vier dagen vrij. "Een vaster ritme is beter voor mijn lichaam. Met voldoende rust kan ik ook beter mijn werk doen en denk ik gezond mijn pensioen te halen."

