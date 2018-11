RIVM: straling kerncentrale Borssele onder de norm

(foto: ZRTI)

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus rond Borssele en rond de COVRA, waar radioactief afval ligt opgeslagen. Dat gebeurt in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

In 2017 was de hoogst gemeten waarde 0,001 millisievert. Dat is ruimschoots onder de 0,01 die maximaal is toegelaten.

Röntgenfoto's

In Nederland worden mensen jaarlijks gemiddeld aan 2,6 millisievert blootgesteld. Dat komt vooral door edische handelingen zoals het maken röntgenfoto's. Volgens het RIVM is de stralingsdosis in Nederland laag in vergelijking met andere landen in Europa.