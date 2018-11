Deel dit artikel:













800 kilo cocaïne via Vlissingen naar Moerdijk

In Moerdijk is zeker 800 kilo cocaïne ontdekt. De cokes zat tussen een lading fruit die via de haven van Vlissingen was ingevoerd. De straatwaarde van de drugs is meer dan 30 miljoen euro.

Cocaïne verpakt (foto: OZ ) Medewerkers van een fruitverwerkingsbedrijf vonden de cocaïne tijdens een controle. De honderden kilo's harddrugs zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd, meldt de politie. In verband ermee is nog niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog.