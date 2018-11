Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Video Oosterscheldekering genomineerd voor prijs Video Oosterscheldekering genomineerd voor prijs (foto: Laura Knol)

Een video met de Oosterscheldekering in de hoofdrol maakt kans op een Drone Award, dat is de jaarlijkse prijs voor het beste filmpje gemaakt met een camera op een drone. In de categorie 'luchtfotografie' is de inzending van Sander Coppens uit Breda een van de vier genomineerde video's:

Het publiek bepaalt wie een Drone Award in ontvangst mag nemen. Tot 1 december kan worden gestemd via de website van de organisatie. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.