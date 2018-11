Precies 74 jaar geleden landde deze commando in Vlissingen, vandaag werd zijn as er uitgestrooid

Iets na tweeën sprak zoon Frank Churchill de kleine groep genodigden - de zoon van een Franse kameraad van zijn vader, een oud-gediende, vrienden en vrijwilligers van museum Vitality uit Kapelle - toe op het kleine strandje. "Deze stad, deze mensen en deze plek, waren erg bijzonder voor mijn vader en betekenden zoveel voor hem."

"Hier zijn sommige van zijn collega's gesneuveld, nu is hij weer onder hen." Na zijn speech strooide Churchill de as van zijn vader uit over het strandje en sprak hij een couplet van het gedicht For the Fallen uit:

"They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them."

Terug naar 1944

Tijdens de landing op 1 november 1944 had Churchill de functie van radioman en legde hij verbindingen met het coördinatiecentrum. "Hij bediende de radio als onderdeel van de Franse troepen, want die hadden een Engelse radioman nodig in verband met de communicatie", legt Jochem Schmetz van Oorlogsmuseum Vitality uit Kapelle.

Patrick Churchill (tweede van links, met radioantenne op zijn rug) (foto: Oorlogsmuseum Vitality)

Na zijn landing heeft Churchill samen met zijn kameraden drie dagen gevochten in Vlissingen. Daarvan heeft hij één dag vastgezeten in een woning aan het Betje Wolffplein, in het pand waar nu Domino's pizza zit. De mannen zaten letterlijk tussen twee vuren. Scherpschutters namen de geallieerden op de korrel vanuit de kranen van de Schelde. Een kanon dat op de boulevard stond, hield de manschappen van de andere kant in de gaten.

Churchill overleefde de oorlog en ging terug naar Oxford. Daar ontmoette hij in 1962 op een feestje de Duitse Karin Busch, die in Oxford studeerde. Zij maakte als 15-jarig meisje het bombardement van Dresden mee. De oorlog dreef de twee niet uit elkaar, maar verbond hen juist. Uiteindelijk zijn ze meer dan vijftig jaar getrouwd geweest. De vrouw van Patrick Churchill overleed in januari dit jaar.

Patrick Churchill met zijn vrouw (foto: Oorlogsmuseum Vitality)

Bijzondere band met Zeeland

Churchill had een bijzondere band met Zeeland en is na de bevrijding diverse keren teruggekomen voor herdenkingsbijeenkomsten. Hoewel hij ook in Normandië is geland, heeft Walcheren de meeste indruk op de Engelsman gemaakt. "Hier werd hij volwassen, zag hij op jonge leeftijd zulke verschrikkelijke dingen", vertelt zoon Frank Churchill.

"Toch betekende deze plek meer voor hem dan Normandië. Iedereen kent de landing in Normandië, maar niet veel mensen kennen de succesvolle slag die op dit strand plaatsvond en bijdroeg aan het verkorten van de oorlog. Deze operatie opende de doorgang naar Antwerpen." Churchill schreef zelfs speciaal een gedicht over de landing in Vlissingen, dat op een plaquette aan de Commandoweg ligt.

Lees ook: