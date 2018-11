Het grootste zonnepark van Nederland is geopend en ligt in Vlissingen-Oost

Het Duitse bedrijf, dat zich specialiseert in zonne-energieprojecten, legde de laatste panelen deze zomer. Vandaag is het park officieel geopend. Het bedrijf heeft op dit moment plannen voor drie nieuwe parken in Zeeland. In de gemeenten Terneuzen, Borsele en Vlissingen. Een woordvoerder van het bedrijf vertelt dat ze met landeigenaren in gesprek zijn en drie parken voorbereiden: "Eentje die ongeveer even groot is als deze, eentje die twintig procent groter is en een die de helft groter is", zegt Carsten Stang van ib vogt. De drie gemeenten laten weten dat er nog geen vergunningen zijn aangevraagd.

Zonnepark Scaldia is de grootste van Nederland

Op dit moment is het zonnepark in Vlissingen-Oost nog de grootste van Nederland. In Groningen komt een park dat twee keer zo groot is. Naar verwachting is dat eind volgend jaar af. Dan moet zonnepark Scaldia de titel weer inleveren.



Het zonnepark in Vlissingen-Oost kan jaarlijks zo'n 50 megawatt aan stroom opwekken. Dat is goed voor de elektriciteit van 14.000 huishoudens.

Als het terrein helemaal klaar is, komen er ook schapen te lopen" Carsten Stang - regionaal manager zonnepark

Het is de bedoeling dat er straks ook schapen rondlopen op het land waar de zonnepanelen staan, zodat het gras niet te hoog groeit. Het bedrijf heeft over de hele wereld zonneparken (van Australië tot het Verenigd Koninkrijk) en daar lopen al schapen. Ook hier is dat de bedoeling. "We moeten de laatste dingen installeren, het terrein opruimen en veilig maken. Dan kunnen de schapen komen om te grazen", zegt Stang.

De zonnepanelen liggen aan de rand van het havengebied Vlissingen-Oost (foto: ib vogt)

Het op land bouwen van zonneparken is in Zeeland relatief nieuw. In de wijk Mortiere in Middelburg is sinds een jaar een zonnepark, in Zierikzee wordt er op dit moment één gebouwd. Je ziet het ook terugkomen op verschillende bedrijventerreinen, zoals bij olieraffinaderij Zeeland Refinery.

Veertig miljoen voor een zonnepark

De bouw van zonnepark Scaldia kostte ruim veertig miljoen euro en moet zich binnen tien tot vijftien jaar hebben terug verdiend.