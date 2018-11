Deel dit artikel:













Bus van Connexxion in de sloot

Een bus van Connexxion is vanmiddag op zijn kant in de sloot langs de Oude Zeedijk in Sint-Annaland terecht gekomen. Dat gebeurde rond 15.15 uur. In de bus zaten scholieren.

Het is nog onduidelijk hoe de bus kon kantelen. De scholieren zijn volgens de politie door een andere bus opgehaald en verder vervoerd. De provincie meldt dat de berging van de bus waarschijnlijk duurt tot vanavond laat. De N658 is in verband daarmee afgezet.